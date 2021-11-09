У Дніпрі анонсували заміну радянським системам протиповітряної оборони

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У Дніпрі космічне підприємство конструкторське бюро "Південне" працює над розробкою нової зенітно-ракетної системи "Кільчень", яка, у випадку ухвалення програми переозброєння, має замінити існуючі радянські системи протиповітряної оборони С-300

Як пише RegioNews з посиланням на Донбас.Реалії у конструкторському бюро можуть за 5 років завершити процес дослідно-конструкторської роботи нового зенітно-ракетного комплексу, який значно перевершує за показниками радянські системи.

В КБ "Південному" сподіваються, що невдовзі Кабмін схвалить програму розвитку ракетно-реактивного озброєння й виділить фінансування на розробку системи.

Зараз на підприємстві тестують окремі елементи нової зенітної ракети, яка може вражати дозвукові цілі на відстані до 280 кілометрів, а надзвукові винищувачі – на відстані 130 км.

Система "Кільчень" складатиметься з шести комплексів, кожен з яких може вести вогонь по 12 цілям.

Однієї системи вистачить для прикриття такого міста, як Дніпро.