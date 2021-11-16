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16 ноября 2021, 14:53

В Днепре полицейская требовала у подростка немалую взятку

16 ноября 2021, 14:53
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Фото: из открытых источников
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В Днепре работница ювенальной полиции требовала 6 тысяч гривен от подростка, который украл сигареты в магазине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным следствия, в октябре 2021 года инспектор сектора ювенальной превенции одного из районных управлений полиции требовала 6 тысяч гривен от 17-летнего парня за непривлечение его к ответственности за кражу сигарет в одном из магазинов города.

Ее задержали во время получения денег. Сейчас решается вопрос о сообщении ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины.

Досудебное расследование по делу осуществляют следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве.

Ранее мы писали, что правоохранители Днепропетровщины задержали 11 полицейских по подозрению в систематической "помощи" правонарушителям в избежании ответственности в обмен на неправомерную выгоду. Злоумышленников задержали "с поличным".

Днепр Нацполиция взятка коррупция

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