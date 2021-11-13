В Дніпрі не вистачило бажаючих ремонтувати мост за третину мільярда гривень

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Департамент капітального будівництва міськради Дніпра скасував тендер на третину мільярда гривень на новий ремонт Центрального мосту міста

Про це свідчать дані системи Prozorro, передає RegioNews із посиланням на Depo.Дніпро.

Закупівля була скасована через недостатню кількість учасників аукціону.

На торги заявилося лише ТОВ "Автомагістраль-Південь" з пропозицією на 8 тисяч гривень менше суми, яку заявила на тендер міськрада.

Нагадаємо, що у Дніпрі на новий ремонт Нового мосту планувалося витратити понад 353 млн гривень. Заступник Філатова розповів подробиці нового ремонту мосту. Минулий ремонт мосту коштував міському бюджету понад 400 млн гривень.