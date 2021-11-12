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12 листопада 2021, 16:58

СБУ заблокувала транзит через Україну літака підсанкційного нардепа Козака

12 листопада 2021, 16:58
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Фото: СБУ
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Служба безпеки України та Украерорух заблокували спробу використання повітряного простору України бізнес-джетом народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака, який підозрюється у державній зраді та перебуває під санкціями РНБО

Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає RegioNews.

За даними СБУ, зловмисники хотіли вивести літак з-під санкцій РНБО. Для цього вони змінили бортовий номер одного із 5 підсанкційних літаків: з Т7BRG перереєстрували на T7GIV.

"Уже з новим номером, 10 листопада, судно хотіло перетнути повітряний простір України: летіло в РФ з однієї країни-члена ЄС. Втім, СБУ спрацювало спільно з Украерорухом та Державіаслужбою України і заборонило транзит бізнес-джету", - підкреслили у СБУ.

Нагадаємо, що на початку 2021 року за поданням СБУ РНБО запровадила санкції до оператора повітряних суден JET4U та компаній - власників бізнес-джетів, якими одіозні українські політики здійснювали, в порушення законодавства, польоти до аеропортів держави-агресора.

санкції РНБО СБУ літак Тарас Козак

 
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