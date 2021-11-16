СБУ разоблачила канал незаконной переправки товаров военного назначения на Днепропетровщине
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачила канал незаконной переправки за границу авиационных комплектующих военного назначения
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Установлено, что двое жителей Днепропетровской области организовали схему приобретения на территории Украины авиационных агрегатов и комплектующих к военной технике с последующим их незаконным вывозом в страны ближнего зарубежья для нужд военно-промышленных предприятий и военных объектов этих стран.
Отмечается, что товары военного назначения (авиационные насосы и контакторы) были обнаружены и изъяты на одном из таможенных постов Киевской таможни. Во время обысков также изъяты свыше 200 единиц товаров авиационной техники сомнительного происхождения (стартер-генераторы, плунжерные насосы, клапаны, специальные фильтры и прочее пилотажно-навигационное электронное оборудование для чувствительных узлов военных самолетов), сопроводительные документы к ним, печати и штампы, бланки-паспорта на продукцию, материалы переписки фигурантов с иностранными заказчиками, электронно-вычислительная техника и средства связи.
В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех обстоятельств и участников совершения уголовного правонарушения.