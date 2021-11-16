СБУ разоблачила канал незаконной переправки товаров военного назначения на Днепропетровщине

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что двое жителей Днепропетровской области организовали схему приобретения на территории Украины авиационных агрегатов и комплектующих к военной технике с последующим их незаконным вывозом в страны ближнего зарубежья для нужд военно-промышленных предприятий и военных объектов этих стран.

Отмечается, что товары военного назначения (авиационные насосы и контакторы) были обнаружены и изъяты на одном из таможенных постов Киевской таможни. Во время обысков также изъяты свыше 200 единиц товаров авиационной техники сомнительного происхождения (стартер-генераторы, плунжерные насосы, клапаны, специальные фильтры и прочее пилотажно-навигационное электронное оборудование для чувствительных узлов военных самолетов), сопроводительные документы к ним, печати и штампы, бланки-паспорта на продукцию, материалы переписки фигурантов с иностранными заказчиками, электронно-вычислительная техника и средства связи.

В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех обстоятельств и участников совершения уголовного правонарушения.