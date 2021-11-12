СБУ затримала на Донеччині колишню керівницю "відділу кадрів" бойовиків "ДНР"

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СБУ затримала у Донецькій області колишню учасницю незаконних збройних формувань так званої "ДНР"

Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає RegioNews.

Встановлено, що зловмисниця займалась "підбором кадрів" для угруповань, які брали участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

За даними слідства, до лав бойовиків мешканка Бахмута приєдналась у 2014 році. Зловмисниця входила до складу терористичного угруповання "Оплот".

В СБУ зазначили, що вона брала участь у збройному супротиві українським військовим підрозділам. Потім її призначили керівником "відділу кадрів", де серед основних завдань був відбір "кандидатів" до груп бойовиків.

Після конфлікту з ватажками угруповання вона залишила його лави. Згодом повернулась на підконтрольну українській владі територію регіону, де намагалась переховуватись від правосуддя.

За даними служби безпеки, у ході обшуків за місцем перебування зловмисниці правоохоронці виявили засоби зв’язку та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, в Києві затримали колишнього коменданта секретної в'язниці бойовиків"ДНР" "Ізоляція", яка знаходиться в окупованому Донецьку.