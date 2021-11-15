СБУ викрила велику мережу COVID-аферистів у Києві та двох областях

Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили у Києві, Львівській та Рівненській областях мережі з виготовлення та продажу фейкових COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-центр СБУ.

Загалом зловмисники "обслужили" понад 10 тисяч осіб.

Згідно з повідомленням, в Києві більше півроку діяли три об'єднані в мережу центри з виготовлення підроблених медичних документів про вакцинацію від COVID - 19 і довідок про результати ПЛР-тестів.

Мережу організував громадянин однієї з європейських країн. Він залучив до протиправної діяльності власників українських туристичних агентств, які поповнювали "клієнтську базу", лікарів, які вносили недостовірні відомості про вакцинацію до медичних баз даних, громадян України, які виготовляли підроблені документи.

Крім внутрішніх і міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, зловмисники виготовляли підроблені covid-документи, нібито видані державними органами та медичними установами інших держав.

"Клієнтська база" зловмисників налічувала 6 тисяч осіб. Свої "замовлення" вони виконували для жителів практично всіх регіонів України, в тому числі і для тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях України, громадян РФ та інших держав", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, більшість підробок-це довідки про негативний ПЛР-тест, вартість яких становила в середньому 700-800 грн. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію коштувало 3000 грн, а внесення відомостей про вакцинацію в бази даних без її проведення – 10 тисяч грн.

За попередніми підрахунками, за час існування схеми зловмисники "заробили" майже 10 мільйонів гривень.

Іноземець, організатор схеми, затриманий, йому повідомлено про підозру за ч.3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Його спільникам також готуються підозри. Крім того, встановлюються особи "клієнтів" зловмисників.

Ще одну схему з виготовлення фальшивих документів працівники СБУ викрили у Львівській області. Один з її організаторів координував дії зловмисників, перебуваючи на території однієї з сусідніх європейських країн.

За даними слідства, жителі Львова та області підробляли документи про вакцинацію протягом 4 місяців. Вони залучили до" справи " медпрацівників, які вносили персональні дані "клієнтів" в електронну систему охорони здоров'я eHealth". Вартість підробленого міжнародного covid-сертифіката становила 250 євро, внутрішнього – 1800-2000 гривень.

Щодня ділки виготовляли по 10-15 підробок і "заробляли" на цьому понад півмільйона гривень щомісяця.

На даний час організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч.3 СТ. 190, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

У Рівненській області COVID-махінації організували двоє жителів міста Дубно, які не мали жодного відношення до медицини. Зловмисники виготовляли підроблені документи з використанням справжніх реквізитів ліцензованих лікарів та медичних закладів України.

"Клієнтів" шукали через спеціально створені групи в одній з популярних соціальних мереж, а готові "медичні документи" надсилали замовникам через поштові сервіси в усі регіони України.

Вартість підробки коливалася від 3 до 4 тисяч гривень, залежно від терміновості її виготовлення.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст. 358 (підробка, збут або використання документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до схеми людей.