У серйозній ДТП в Дніпрі постраждали чотири людини
У Дніпрі на Кайдацькому шляху сталася дорожня аварія, в результаті якої постраждали чотири людини
Про це пише RegioNews з посиланням на "Інформатор".
Зазначено, що автомобіль Opel Omega врізався в бетонну конструкцію.
"Водій розповів, що він їхав в лівій смузі, а поруч з ним йшов на випередження інший автомобіль. Друга машина нібито різко почала гальмувати, тому чоловік не впорався з керуванням", - йдеться в повідомленні.
У машині знаходилося шестеро осіб, серед яких були неповнолітні. Чотирьох доставили в лікарню для огляду.
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