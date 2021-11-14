У серйозній ДТП в Дніпрі постраждали чотири людини

Фото: Інформатор

У Дніпрі на Кайдацькому шляху сталася дорожня аварія, в результаті якої постраждали чотири людини

Про це пише RegioNews з посиланням на "Інформатор".

Зазначено, що автомобіль Opel Omega врізався в бетонну конструкцію.

"Водій розповів, що він їхав в лівій смузі, а поруч з ним йшов на випередження інший автомобіль. Друга машина нібито різко почала гальмувати, тому чоловік не впорався з керуванням", - йдеться в повідомленні.

У машині знаходилося шестеро осіб, серед яких були неповнолітні. Чотирьох доставили в лікарню для огляду.