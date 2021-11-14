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14 ноября 2021, 12:43

В серьезном ДТП в Днепре пострадали четыре человека

14 ноября 2021, 12:43
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Фото: Информатор
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В Днепре на Кайдакском шляхе произошла дорожная авария, в результате которой пострадали четыре человека

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Информатор".

Указано, что автомобиль Opel Omega врезался в бетонную конструкцию.

"Водитель рассказал, что он ехал в левой полосе, а рядом с ним шел на опережение другой автомобиль. Вторая машина якобы резко начала тормозить, поэтому мужчина не справился с управлением", – говорится в сообщении.

В машине находилось шесть человек, среди которых были несовершеннолетние. Четверых доставили в больницу для осмотра.

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