Брат загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайдений мертвим - депутат

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Про це пише RegioNews з посиланням на коментар Страна депутата міськради Вікторії Третяк.

"Це правда, на жаль. Андрія знайшли в його власній квартирі буквально годину тому. Ми поки не знаємо, що сталося. Але начебто він помер годин 8 тому, судячи з задубіння тіла. Йому було всього 46 років. Все в повному шоці. Я сама тільки дізналася про це. Зі слів тих, хто з ним спілкувався, він був веселий, життєрадісний, ходив на роботу і все було нормально. Ніщо не віщувало біди", - заявила Вікторія Третяк.

У свою чергу, племінник Андрія Павлова Юрій заявив, що брат скаржився на погане самопочуття.

Нагадаємо, 15 серпня 2021 року мера Кривого Рогу Костянтина Павлова було знайдено мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя.

За однією з версій Костянтин Павлов міг накласти на себе руки через борг перед бандитами.

Відомо, що Павлов був мером Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг багаторічний мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів, який мав усі шанси бути переобраним на новий термін. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу", якого підтримали структури олігарха Ріната Ахметова Дмитро Шевчик. Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. За офіційною версією за станом здоров’я. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який у результаті переміг на виборах.