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17 серпня 2021, 17:49 481

Мер Кривого Рогу міг накласти на себе руки через борг перед бандитами - ЗМІ

17 серпня 2021, 17:49 481
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Фото з відкритих джерел
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Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов, якого знайшли мертвим 15 серпня у своєму будинку міг покінчити життя самогубство через борги перед бандитами

Про це пише RegioNews з посиланням на Сьогодні.

За даними видання, бандити, зокрема брали участь у фінансуванні виборчої кампанії Павлова.

"У загальних рисах ситуація, за даними нашого джерела наступна: Павлов брав участь у місцевих виборах 2020, на фінансування своєї виборчої кампанії ймовірно залучав кошти в тому числі і кримінальних структур, які не зміг повернути. Ймовірно слідство припускає, що саме це стало причиною суїциду", - зазначає видання

Нагадаємо, що Павлов був знайдений мертвим 15 серпня. Поліція пізніше підтвердила його смерть. Спочатку розглядалися три версії смерті мера Кривого Рогу. Пізніше була названа ще одна

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