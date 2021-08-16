У мережі з'явилося відео з камер спостереження в будинку мера Кривого Рогу

Фото: скріншот відео

У мережі опублікували фрагмент відео з камер у будинку покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - на ньому ймовірно відображені останні хвилини життя мера

Як передає RegioNews, відео з'явилося на Telegram-каналі блогера Кирила Крізаліса і швидко поширилося по інших соціальних мережах.

"Питання з вбивством відходить на другий план. На записі видно, як покійний мер ходить з карабіном в руках, явно схвильований", - пише блогер.

У середині відео вирізаний момент пострілу з камери, яка розташовується безпосередньо в будинку. На відео з другої камери видно, як в момент ймовірного пострілу кішка відбігла в сторону.

Також зазначається, що час на камерах збито.

Раніше повідомлялося, що в поліції розглядають три версії загибелі мера Кривого Рогу.

Нагадаємо, 15 серпня ввечері стало відомо про вбивство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Пізніше поліція підтвердила його загибель і почала кримінальне провадження.

Пізніше президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.