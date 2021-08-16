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16 августа 2021, 09:12 1482

В сети появилось видео с камер наблюдения в доме мэра Кривого Рога

16 августа 2021, 09:12 1482
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Фото: скриншот видео
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В сети опубликовали фрагмент видео с камер в доме покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова - на нем предположительно запечатлены последние минуты жизни мэра

Как передает RegioNews, видео появилось на Telegram-канале блогера Кирилла Кризалиса и быстро распространилось по другим социальным сетям.

"Вопрос с убийством отходит на второй план. На записи видно, как покойный мэр ходит с карабином в руках, явно взволнованный", - пишет блогер.

В средине видео вырезан момент выстрела с камеры, которая располагается непосредственно в доме. На видео со второй камеры видно, как в момент возможного выстрела кошка отбежала в сторону.

Также отмечается, что время на камерах сбито.

Ранее сообщалось, что в полиции рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога.

Напомним, 15 августа вечером стало известно об убийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова. Позже полиция подтвердила его гибель и начала уголовное производство.

Позже президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью мэра Кривого Рога Константина Павлова.

смерть расследование убийство мэр самоубийство Кривой Рог

 
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