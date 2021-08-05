На Дніпропетровщині заявляють про техногенну катастрофу: воду з-під крана пити не можна

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У місті Жовті Води, що на Дніпропетровщині, б'ють на сполох - у воді, яка тече в кранах місцевих мешканців зафіксували суттєве перевищення бактеріологічних показників

Як передає RegioNews, про це повідомив міський голова Жовтих Вод Дмитро Ханіс на YouTube.

Так, мер міста повідомив, що був отриманий результат перевірки якості питної води і його вже розглянула міська комісія з ТЕБ і НС.

Є її висновок.... показники води, на жаль, зараз трохи відстають від тих вимог, які є у санепідемстанції", - зазначив мер.

Міський голова також порадив в обов'язковому порядку кип'ятити воду, в тому випадку, якщо жителі збираються її використовувати для пиття.

Водночас місцевий телеканал "Відкритий" повідомляє, що бактеріологічні показники води перевищують норму у 28 разів.

Мер також повідомив, що буде в черговий раз звертатися до Дніпропетровської обласної ради з вимогою допомогти вирішити проблему. Додаткові проби якості води збираються брати вже в понеділок, тоді й буде ясно на скільки вдалося поліпшити ситуацію з водопостачанням.

Раніше повідомлялося, що в "Київводоканалі" пояснили чому вода з-під крана в столиці часом жовтувата.