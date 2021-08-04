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04 серпня 2021, 21:48 5

У "Київводоканаліі" пояснили чому вода з-під крану у столиці часом жовтувата

04 серпня 2021, 21:48 5
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Фото з відкритих джерел
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У "Київводоканаліі" пояснили, чому часом вода з-під крану має жовтуватий колір

.Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу підприємства.

Зазначається, що головною причиною такого кольору води - сезонне погіршення води у джерелах - річках Дніпро та Десна через кліматичні умови.

"Зазвичай влітку якість води у річці завжди гірша ніж взимку через спеку та цвітіння водойм, але один рік може сильно відрізнятися від іншого, наприклад цьогоріч кліматичні умови призвели до погіршення якості води у порівнянні з минулим роком… різке погіршення якості води в джерелі вплинуло на кольоровість води, саме тому дехто з киян може спостерігати воду жовтуватого кольору", - наголошується у повідомленні.

При цьому на підприємстві зазначають, що такий показник як кольоровість жодним чином не погіршує санітарно-хімічні та бактеріологічні показники води, і додають, що така вода не є небезпечною для здоров'я та цілком придатна до використання.

У "Київводоканалі" обіцяють, що найближчими днями вода у кранах киян має стати прозорішею.

вода водоканал річка Дніпро погода

 
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