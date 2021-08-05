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05 августа 2021, 21:49 414

На Днепропетровщине заявляют о техногенной катастрофе: воду из-под крана пить нельзя

05 августа 2021, 21:49 414
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Фото: из открытых источников
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В городе Желтые Воды, что в Днепропетровской области, бьют тревогу - в воде, которая течет в кранах горожан зафиксировали существенное превышение бактериологических показателей

Как передает RegioNews, об этом сообщил городской глава Желтых Вод Дмитрий Ханис на YouTube.

Так, мэр города сообщил, что был получен результат проверки качества питьевой воды и его уже рассмотрела городская комиссия по ТЭБ и ЧС.

Есть ее заключение.... показатели воды, к сожалению, сейчас немного отстают от тех требований, которые есть у санэпидемстанции", - отметил мэр.

Городской глава также посоветовал в обязательном порядке кипятить воду, в том случае, если жители собираются ее использовать для питья.

В то же время, местный телеканал "Відкритий" сообщает, что бактериологические показатели воды превышают норму в 28 раз.

Мэр также сообщил, что будет в очередной раз обращаться в Днепропетровский областной совет с требованием помочь решить проблему. Дополнительные пробы качества воды собираются брать уже в понедельник, тогда и будет ясно на сколько удалось улучшить ситуацию с водоснабжением.

Ранее сообщалось, что в "Киевводоканале" объяснили почему вода из-под крана в столице временами желтоватая.

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