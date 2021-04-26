Четверо загиблих на Одещині: у поліції вважають, що це нещасний випадок

Поліція відкрила кримінальне провадження з позначкою " нещасний випадок"

Поліція відкрила кримінальне провадження з позначкою " нещасний випадок"

Фото: Нацполіція

Наразі правоохоронцями встановлені особи трьох чоловіків та жінки, яких виявили вчора, 25 квітня, в закинутому колодязі біля одного із сіл Плахтіївської ОТГ. Усі - місцеві жителі у віці від 23 до 35 років.

Як передає RegioNews, про це повідомили в поліції області.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Тривають слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією місцевих ЗМІ, вже попередньо встановлено, що компанія з чотирьох осіб розпивала біля глибокого колодязя алкоголь.

За свідченнями свідка, який працює пастухом, всі четверо перебували в сильному алкогольному сп'янінні.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області у покинутому колодязі були знайдені мертвими чотири людини: двоє місцевих жителів, а також двоє невідомих.