08:54  26 квітня
Коронавірус в Україні: після вихідних кількість нових інфікованих різко впала
10:14  26 квітня
На Великдень у деяких регіонах заборонять святкові богослужіння: що відомо
08:36  26 квітня
Доба в ООС: зафіксовано 12 порушень, бойовики гатили із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
26 квітня 2021, 11:39 1400

Четверо загиблих на Одещині: у поліції вважають, що це нещасний випадок

26 квітня 2021, 11:39 1400
Читайте также на русском языке
Поліція відкрила кримінальне провадження з позначкою " нещасний випадок"
Поліція відкрила кримінальне провадження з позначкою " нещасний випадок"
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Наразі правоохоронцями встановлені особи трьох чоловіків та жінки, яких виявили вчора, 25 квітня, в закинутому колодязі біля одного із сіл Плахтіївської ОТГ. Усі - місцеві жителі у віці від 23 до 35 років.

Як передає RegioNews, про це повідомили в поліції області.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Тривають слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією місцевих ЗМІ, вже попередньо встановлено, що компанія з чотирьох осіб розпивала біля глибокого колодязя алкоголь.

За свідченнями свідка, який працює пастухом, всі четверо перебували в сильному алкогольному сп'янінні.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області у покинутому колодязі були знайдені мертвими чотири людини: двоє місцевих жителів, а також двоє невідомих.

кримінальна справа поліція алкоголь нещасний випадок Одеська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Депутат Харківської міськради Ігор Черняк: В окремих сферах міськрада Терехова стала гірше міськради Кернеса
Ностальгія за скандалом. Чому Авакову не варто згадувати дорогу через Лісопарк
Всі публікації »
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram