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У центрі Дніпра кілер розстріляв людину в автомобілі
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24 квітня 2021, 17:02 23

У центрі Дніпра кілер розстріляв людину в автомобілі

24 квітня 2021, 17:02 23
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Це сталося на очах сина вбитого
Це сталося на очах сина вбитого
Фото:
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У суботу, 24 квітня, приблизно о 15.00 в центрі Дніпрі сталася стрілянина.

Як пише RegioNews з посиланням на "Страну", кілер у масці вбив людину.

Джерела видання в МВС повідомили, що вбитого звуть Анар Мамедов. Зараз розпочато розслідування.

Видання "Дніпро оперативний" повідомило, що впритул розстріляли водія позашляховика Land Cruiser 200. Вбивство сталося в районі Соборної площі, недалеко від ресторану"Артист".

Водій позашляховика їхав разом зі своїм сином у бік проспекту Яворницького. До нього підбіг кілер і почав розстрілювати автомобіль. Чоловік вибіг з позашляховика і впав на рейки. Вбивця втік з місця злочину і втік у напрямку до парку Шевченка - поліцейські почали розшук і відпрацьовують парк і прилеглі вулиці. Син убитого не постраждав.

Нагадаємо, 6 квітня військовослужбовці влаштували стрілянину у вагоні поїзда Костянтинівка-Київ.

Україна стрілянина убивство Дніпро кілер

 
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