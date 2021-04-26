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26 квітня 2021, 11:50 21

Гладковському-молодшому прокурори САП вручили обвинувачення

26 квітня 2021, 11:50 21
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Раніше детективи НАБУ оголосили його в розшук
Раніше детективи НАБУ оголосили його в розшук
Фото: із відкритих джерел
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Фігурант корупційної справи розкрадання в “Укроборонпромі” і син екссекретаря РНБО Ігор Гладковський сьогодні, 26 квітня прийшов до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речницю САП Ольгу Постолюка, передає RegioNews.

Вона розповіла, що там прокурори вручили Гладковському обвинувальний акт.

Він сьогодні добровільно з'явився до САП. Йому вручено обвинувальний акт", - повідомила Постолюк.

Також вона додала, що після отримання обвинувачення Гладковський не був затриманий.

Як повідомляє Telegram-канал Pavlovsky.news із посиланням на власні джерела, Ігор Гладковський дійсно повернувся до Києва і НАБУ було про це відомо заздалегідь.

Співрозмовник уточнив, що повернення фігуранта гучної справи пов'язане з його бажанням піти на угоду з правоохоронцями, тому його не затримували”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 квітня в Україну повернулися Гладковські: після огляду в аеропорту їх відпустили.

22 квітня НАБУ оголосило в розшук сина Свинарчука-Гладковського.

21 грудня 2020 року НАБУ оголосило підозру сину Гладковського. У справі про розкрадання в "оборонці” з’явився новий підозрюваний.

У лютому 2019 року журналісти проєкту "Наші гроші” опублікували розслідування, в якому говориться, що Ігор Гладковський - син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом із Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами.

3 червня 2020 року САП і НАБУ завершили слідство у справі Олега Гладковського, його підозрюють у завданні збитків державі на 17,44 млн грн.

САП кримінальна справа корупція Укроборонпром Олег Гладковський Ігор Гладковський

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