Полицейские установили личность киллера из Днепра, его объявили в розыск

Он совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля, от полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой помощи

Он совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля, от полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой помощи

Фото: Нацполиция

Правоохранители установили личность киллера, который в субботу, 24 апреля, в центре Днепра расстрелял автомобиль "Land Cruiser 200" и убил его водителя на глазах у ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, передает RegioNews. В Нацполиции отметили, что в городе введена полицейская спецоперация, а злоумышленнику, который застрелил мужчину, сообщено о подозрении. По подозрению в умышленном убийстве мужчине 1993 года рождения, гражданину другого государства, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению его места пребывания", - говорится в сообщении. Следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в ведомстве. Напомним, 24 апреля в центре Днепра киллер расстрелял человека в автомобиле, это случилось на глазах сына убитого.

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