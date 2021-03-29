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29 березня 2021, 10:44 327

На Дніпропетровщині три людини загинули під час пожежі в будинку

29 березня 2021, 10:44 327
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Пожежники виявили тіла двох жінок та чоловіка
Пожежники виявили тіла двох жінок та чоловіка
Фото: Facebook
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У селі В’язівок Павлоградського району через пожежу у житловому будинку загинуло троє людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає RegioNews.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить дах, домашнє майно та сміття всередині одноповерхового будинку на загальній площі 60 кв.м.

У помешканні вогнеборці виявили тіла загиблих чоловіка та жінки. Пізніше виявлено тіло ще однієї загиблої жінки", - йдеться у повідомленні.

Пожежу локалізовано о 23:23 та ліквідовано о 00:29. До гасіння займання було залучено 7 осіб особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, 24 березня на Закарпатті горів житловий комплекс для переселенців. Орієнтовна площа займання становить 1200 квадратних метрів. Також повідомлялось, що пожежу в Тереблі на Закарпатті ліквідовано, постраждалих і загиблих немає.

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