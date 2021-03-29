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29 марта 2021, 10:44 331

На Днепропетровщине три человека погибли во время пожара в доме

29 марта 2021, 10:44 331
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Пожарные обнаружили тела двух женщины и мужчины
Пожарные обнаружили тела двух женщины и мужчины
Фото: Facebook
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В селе Вязовок Павлоградского района из-за пожара в жилом доме погибло трое людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Прибыв на место, спасатели установили, что горит крыша, домашнее имущество и мусор внутри одноэтажного дома на общей площади 60 кв.н.

В квартире пожарные обнаружили тела погибших мужчины и женщины. Позже обнаружено тело еще одной погибшей женщины", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 23:23 и ликвидирован в 00:29. К тушению пожара были привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, 24 марта на Закарпатье горел жилой комплекс для переселенцев. Ориентировочная площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров. Также сообщалось, что пожар в Теребле на Закарпатье ликвидирован, пострадавших и погибших нет.

пожар ГСЧС спасатели жертва Днепропетровская область

 
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