На Днепропетровщине три человека погибли во время пожара в доме

Пожарные обнаружили тела двух женщины и мужчины

Пожарные обнаружили тела двух женщины и мужчины

Фото: Facebook

В селе Вязовок Павлоградского района из-за пожара в жилом доме погибло трое людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Прибыв на место, спасатели установили, что горит крыша, домашнее имущество и мусор внутри одноэтажного дома на общей площади 60 кв.н.

В квартире пожарные обнаружили тела погибших мужчины и женщины. Позже обнаружено тело еще одной погибшей женщины", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 23:23 и ликвидирован в 00:29. К тушению пожара были привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, 24 марта на Закарпатье горел жилой комплекс для переселенцев. Ориентировочная площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров. Также сообщалось, что пожар в Теребле на Закарпатье ликвидирован, пострадавших и погибших нет.