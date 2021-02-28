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28 лютого 2021, 12:28 3591

У Дніпрі вночі сталася стрілянина за участі відомого бізнесмена

28 лютого 2021, 12:28 3591
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Затримано 14 учасників інциденту
Затримано 14 учасників інциденту
Фото: Дніпро оперативний
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У Дніпрі вночі 28 лютого в кафе "Тиниця" у Нагірному районі сталася стрілянина за участі відомого в місті бізнесмена.

Про це повідомило місцеве видання "Дніпро оперативний" з посиланням на власні джерела, пише RegioNews.

За наявною інформацією, близько десяти невідомих напали на підприємця, генерального директора агрохолдингу "Степова" Артура Рисіна. За даними очевидців, у кафе, де перебував бізнесмен і його дружина, виник конфлікт між жінками, який переріс у стрілянину. Нападники пошкодили авто Mercedes-Benz G, що належить бізнесмену.

Встановлено, що нападники приїхали на мікроавтобусі Volkswagen Transporter, також на місці події зафіксували кілька інших авто (Toyota, Lexus та ін)

Введений план Перехоплення. В результаті вже затримано 14 причетних до інциденту. Планується обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 25 лютого в Голосіївському районі столиці сталася стрілянина. Стрілянину влаштувала група осіб, яка на автомобілі приїхала до будмайданчика по вулиці Ямській.

Дніпро стрілянина бізнес кримінал конфлікт

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