Бойовики знову провокують ЗСУ: зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші"

Внаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні отримав поранення український військовослужбовець

Внаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні отримав поранення український військовослужбовець

Фото: з відкритих джерел

Від початку 27 лютого бойовики п'ять разів обстрілювали позиції підрозділів Об’єднаних сил з різних видів зброї. В районах населених пунктів Зайцеве, Південне та Водяне, що поблизу Донецька, російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли в напрямку українських позицій зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу Пищевика противник відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в передмісті Мар’їнки - зі снайперської зброї.

У штабі зазначають, що для збройних формувань РФ вже стало звичною практикою відкривати вогонь одночасно запитуючи "тишу", посилаючись на здійснення обстрілу з боку наших захисників. Суттєве збільшення прицільних обстрілів, ймовірно, може означати здійснення ротації в російсько-окупаційних військах на тимчасово окупованих територіях України.

Неподалік населеного пункту Луганське, внаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) отримав осколкові поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", - повідомили у штабі.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Нагадаємо, 26 лютого збройні формування Російської Федерації чотирнадцять разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил, в тому числі - із забороненого озброєння.