В Днепре ночью произошла перестрелка с участием известного бизнесмена

Задержаны уже 14 участников инцидента

Задержаны уже 14 участников инцидента

Фото: Днепр оперативный

В Днепре ночью 28 февраля в кафе "Тиниця" в Нагорном районе произошла перестрелка с участием известного в городе бизнесмена.

Об этом сообщило местное издание "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники, пишет RegioNews.

По имеющейся информации, около десяти неизвестных напали на крупного предпринимателя, генерального директора агрохолдинга "Степова" Артура Рысина. По данным очевидцев, в кафе, где находился бизнесмен и его супруга, возник конфликт между женщинами, который перерос в перестрелку. Нападавшие повредили авто Mercedes-Benz G, принадлежащее бизнесмену.

Установлено, что стрелявшие прибыли на микроавтобусе Volkswagen Transporter, также на месте происшествия зафиксировали несколько других авто (Toyota, Lexus и др.)

Введен план Перехват. В результате уже задержаны 14 причастных к инциденту. Планируется избрание меры пресечения.

Напомним, 25 февраля в Голосеевском районе столицы произошла стрельба. Стрельбу устроила группа лиц, которая на автомобиле приехала к строительной площадке по улице Ямской.