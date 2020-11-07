У Кривому Розі чоловік напав на перехожих із ножем: є загиблі і поранені

Попередньо повідомляється про двох загиблих і п'ятеро поранених

Попередньо повідомляється про двох загиблих і п'ятеро поранених

Фото: 1 міської

Під вечір 7 листопада в Металургійному районі Кривого Рогу невідомий скоїв серію нападів.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання 1 городской.

Під вечір невідомий чоловік напав на сімох людей. Його маршрут пролягав через подвір'я від вулиці Степана Тільги до проспекту Гагаріна. Станом на 17:00 відомо, що жертвами стали батько та син, які загинули на вулиці Героїв АТО.

Попередньо, нападник також поранив двох чоловіків, двох жінок і дитину. Їхній стан наразі невідомий.

Ймовірного зловмисника затримали патрульні поліцейські. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, сьогодні в Київській області озброєна банда викрала підприємця і вимагала з нього $2 млн.