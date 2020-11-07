15:04  07 листопада
В Умані розпочали проводити операції на серці
16:31  07 листопада
У Кривому Розі ТВК не оголосила результати виборів через судову тяганину
17:36  07 листопада
На Донбасі від початку доби зберігається тиша
UA | RU
UA | RU
07 листопада 2020, 17:49 146

У Кривому Розі чоловік напав на перехожих із ножем: є загиблі і поранені

07 листопада 2020, 17:49 146
Читайте также на русском языке
Попередньо повідомляється про двох загиблих і п'ятеро поранених
Попередньо повідомляється про двох загиблих і п'ятеро поранених
Фото: 1 міської
Читайте также
на русском языке

Під вечір 7 листопада в Металургійному районі Кривого Рогу невідомий скоїв серію нападів.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання 1 городской.

Під вечір невідомий чоловік напав на сімох людей. Його маршрут пролягав через подвір'я від вулиці Степана Тільги до проспекту Гагаріна. Станом на 17:00 відомо, що жертвами стали батько та син, які загинули на вулиці Героїв АТО.

Попередньо, нападник також поранив двох чоловіків, двох жінок і дитину. Їхній стан наразі невідомий.

Ймовірного зловмисника затримали патрульні поліцейські. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, сьогодні в Київській області озброєна банда викрала підприємця і вимагала з нього $2 млн.

убивство напад поранення Дніпропетровська область Кривий Ріг
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Кривому Розі ТВК не оголосила результати виборів через судову тяганину
07 листопада 2020, 16:31
У Бердянську двічі обстріляли пасажирський автобус
07 листопада 2020, 11:59
У метро Києва сталася стрілянина через пасажира без маски
06 листопада 2020, 15:29
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Свободівський анклав: в чому секрет успіху мерів Хмельницького, Івано-Франківська та Тернополя
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »