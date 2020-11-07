В Кривом Роге мужчина напал на прохожих с ножом: есть погибшие и раненые

Предварительно сообщается о двух погибших и пятерых раненых

Предварительно сообщается о двух погибших и пятерых раненых

Фото: 1 городской

Под вечер 7 ноября в Металлургическом районе Кривого Рога неизвестный совершил серию нападений.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание 1 городской.

Под вечер неизвестный мужчина напал на семерых людей. Его маршрут пролегал через дворы от улицы Степана Тильги до проспекта Гагарина. По состоянию на 17:00 известно, что жертвами стали отец и сын, которые погибли на улице Героев АТО.

Предварительно, нападавший также ранил двух мужчин, двух женщин и ребёнка. Их состояние неизвестно.

Вероятного злоумышленника задержали патрульные полицейские. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, сегодня в Киевской области вооруженная банда похитила предпринимателя и требовала с него $2 млн.