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07 ноября 2020, 17:49 84

В Кривом Роге мужчина напал на прохожих с ножом: есть погибшие и раненые

07 ноября 2020, 17:49 84
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Предварительно сообщается о двух погибших и пятерых раненых
Предварительно сообщается о двух погибших и пятерых раненых
Фото: 1 городской
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Под вечер 7 ноября в Металлургическом районе Кривого Рога неизвестный совершил серию нападений.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание 1 городской.

Под вечер неизвестный мужчина напал на семерых людей. Его маршрут пролегал через дворы от улицы Степана Тильги до проспекта Гагарина. По состоянию на 17:00 известно, что жертвами стали отец и сын, которые погибли на улице Героев АТО.

Предварительно, нападавший также ранил двух мужчин, двух женщин и ребёнка. Их состояние неизвестно.

Вероятного злоумышленника задержали патрульные полицейские. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, сегодня в Киевской области вооруженная банда похитила предпринимателя и требовала с него $2 млн.

убийство нападение ранение Днепропетровская область Кривой Рог
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