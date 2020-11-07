В Кривом Роге мужчина напал на прохожих с ножом: есть погибшие и раненые
Предварительно сообщается о двух погибших и пятерых раненых
Предварительно сообщается о двух погибших и пятерых раненых
Под вечер 7 ноября в Металлургическом районе Кривого Рога неизвестный совершил серию нападений.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание 1 городской.
Под вечер неизвестный мужчина напал на семерых людей. Его маршрут пролегал через дворы от улицы Степана Тильги до проспекта Гагарина. По состоянию на 17:00 известно, что жертвами стали отец и сын, которые погибли на улице Героев АТО.
Предварительно, нападавший также ранил двух мужчин, двух женщин и ребёнка. Их состояние неизвестно.
Вероятного злоумышленника задержали патрульные полицейские. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Напомним, сегодня в Киевской области вооруженная банда похитила предпринимателя и требовала с него $2 млн.
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