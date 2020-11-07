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07 листопада 2020, 12:43 66

У Чернівцях достроково припинили повноваження голови міської ТВК

07 листопада 2020, 12:43 66
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Крім голови, звільнили ще двох членів комісії
Крім голови, звільнили ще двох членів комісії
Фото: 24 канал
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Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження голови Чернівецької міської територіальної виборчої комісії та двох членів ТВК.

Відповідне рішення оприлюднене на сайті ЦВК, пише RegioNews.

Згідно з документом, у ТВК достроково припинено повноваження голови комісії Анжели Саінчук. Зазначається, що причина такого рішення – внесення подання про заміну члена виборчої комісії партією "Батьківщина", за поданням якої було включено її кандидатуру до складу комісії.

Як зазначається у документі ЦВК, новим головою Чернівецької міської ТВК став Сергій Ключуr від партії "Батьківщина".

Також зі складу ТВК достроково виключили двох членкинь від "партії Чернівчан"– Наталію Данькову та Аліну Круглецьку. Замість них членами ТВК стали Іван Мітрік (від "Партії чернівчан") та Сергій Чорний "Пропозиція").

Нагадаємо, Чернівецька міська ТВК майже два тижні не може затвердити остаточні результати місцевих виборів. Комісія прийняла рішення про перерахунок голосів на 21 виборчій дільниці. Наразі ТВК проводить підрахунок на 11-тій за ліком дільниці.

Чернівці вибори ТВК комісія звільнення
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