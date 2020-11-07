В Кривом Роге ТИК не объявила результаты выборов из-за судебной волокиты
Криворожская городская территориальная избирательная комиссия решила не объявлять результаты выборов из-за судебных исков доверенных лиц кандидата на должность городского головы Кривого Рога от «Слуги народа».
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Общественную сеть "ОПОРА".
Доверенные лица кандидата на должность городского головы Кривого Рога Дмитрия Шевчика подали иски к Днепропетровского административного суда относительно обжалования постановлений Криворожской городской ТИК. Поскольку решение суда может непосредственно повлиять на установление результатов голосования, их решили не обнародовать.
Субъект обжалования не согласился с нашей позицией относительно рассмотрения жалоб... Кроме того, в суд обратились еще по поводу того, что отказали при рассмотрении жалоб провести повторные подсчеты голосов. Таких участков было много, а фактически удовлетворили требования только по двум", - сказал председатель Криворожской городской ТИК Валентин Орлов.
В настоящее время в судах сейчас обжалуются два постановления Криворожской городской ТИК, а в целом рассматриваются 6 жалоб. Доверенные лица кандидата на должность городского головы Кривого Рога Дмитрия Шевчика подали около 15 исков, касающихся избирательного процесса. 6 ноября уже проходили первые слушания в суде, но члены Криворожской городской ТИК не на всех слушаниях смогли присутствовать, поскольку некоторые иски рассматривались одновременно.
Напомним, второй тур выборов мэра Кривого Рога состоится 22 ноября.