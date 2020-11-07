В Кривом Роге ТИК не объявила результаты выборов из-за судебной волокиты

Это решение согласовано с Центральной избирательной комиссией

Это решение согласовано с Центральной избирательной комиссией

Фото из открытых источников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Общественную сеть "ОПОРА".

Доверенные лица кандидата на должность городского головы Кривого Рога Дмитрия Шевчика подали иски к Днепропетровского административного суда относительно обжалования постановлений Криворожской городской ТИК. Поскольку решение суда может непосредственно повлиять на установление результатов голосования, их решили не обнародовать.

Субъект обжалования не согласился с нашей позицией относительно рассмотрения жалоб... Кроме того, в суд обратились еще по поводу того, что отказали при рассмотрении жалоб провести повторные подсчеты голосов. Таких участков было много, а фактически удовлетворили требования только по двум", - сказал председатель Криворожской городской ТИК Валентин Орлов.

В настоящее время в судах сейчас обжалуются два постановления Криворожской городской ТИК, а в целом рассматриваются 6 жалоб. Доверенные лица кандидата на должность городского головы Кривого Рога Дмитрия Шевчика подали около 15 исков, касающихся избирательного процесса. 6 ноября уже проходили первые слушания в суде, но члены Криворожской городской ТИК не на всех слушаниях смогли присутствовать, поскольку некоторые иски рассматривались одновременно.

Напомним, второй тур выборов мэра Кривого Рога состоится 22 ноября.