Экзит-пол: Филатов не побеждает в первом туре выборов мэра Днепра

Действующий мэр собрал почти 45% голосов вместо необходимых для победы в первом туре 50%+1 голос

Действующий мэр собрал почти 45% голосов вместо необходимых для победы в первом туре 50%+1 голос

Фото из открытых источников

В Днепре состоится второй тур выборов мэра в котором встретятся действующий городской голова Борис Филатов и представитель партии «Гражданская сила» Загид Краснов.

Предварительные результаты выборов мэра Днепра по данным экзитпола студии Савика Шустера, выглядят так, сообщает RegioNews: 1. Борис Филатов - 44,47% 2. Загид Краснов - 14,44% 3. Александр Вилкул - 11,27% 4. Сергей Рыженко - 10,60% 5. Сергей Никитин - 8,81% На выборах в Днепровский горсовет ситуация следующая: Напомним, Экзит-пол: в Одессе Труханову придется бороться за кресло мэра во втором туре.

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