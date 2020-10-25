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25 октября 2020, 20:58 22

Экзит-пол: Филатов не побеждает в первом туре выборов мэра Днепра

25 октября 2020, 20:58 22
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Действующий мэр собрал почти 45% голосов вместо необходимых для победы в первом туре 50%+1 голос
Действующий мэр собрал почти 45% голосов вместо необходимых для победы в первом туре 50%+1 голос
Фото из открытых источников
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В Днепре состоится второй тур выборов мэра в котором встретятся действующий городской голова Борис Филатов и представитель партии «Гражданская сила» Загид Краснов.

Предварительные результаты выборов мэра Днепра по данным экзитпола студии Савика Шустера, выглядят так, сообщает RegioNews:

1. Борис Филатов - 44,47%

2. Загид Краснов - 14,44%

3. Александр Вилкул - 11,27%

4. Сергей Рыженко - 10,60%

5. Сергей Никитин - 8,81%

На выборах в Днепровский горсовет ситуация следующая:

Напомним, Экзит-пол: в Одессе Труханову придется бороться за кресло мэра во втором туре.

выборы мэр Днепровский горсовет Днепр Борис Филатов второй тур экзит-пол
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