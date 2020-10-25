На одній із виборчих дільниць Дніпра бюлетені зберігали у каструлі
На дільниці немає підходящих сейфів
На дільниці немає підходящих сейфів
На одній із виборчих дільниць міста Дніпро члени дільничої виборчої комісії зберігали бюлетені у великій опечатаній каструлі, оскільки на дільниці немає нормального сейфу.
Про це пише RegioNews з посиланням на місцеві телеграм-канали Дніпра.
Як розповіла голова цієї дільничої виборчої комісії Людмила Волнянська, сейф, який є на дільниці – дуже малий, а тому бюлетені туди просто не вміщаються. Нового сейфу комісії не дісталося, тому, аби вийти із ситуації, на дільниці використовують велику каструлю.
Каструлі не горять, отже, вимоги до зберігання бюлетенів дотримані", - коментують ситуацію користувачі соцмереж.
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