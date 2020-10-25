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25 жовтня 2020, 17:09 1

У Маріуполі помилково погасили понад 4 тисячі бюлетенів для голосування за мера – ОПОРА

25 жовтня 2020, 17:09 1
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Члени ДВК стверджують, що помилилися ненавмисно
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У Маріуполі Донецької області на трьох дільницях помилково погасили понад 4 тисячі бюлетенів для голосування за міського голову.

Про це повідомили координатори спостереження Громадянської мережі ОПОРА у Донецькій області, інформує RegioNews.

Зазначається, що голова Маріупольської міської ТВК Анатолій Паламарчук підтвердив цей факт.

Водночас він підкреслив, що ці дії не носили умисного характеру, члени комісії так вчинили через помилку.

Голова комісії надав також перелік дільниць з кількістю погашених бюлетенів:

Номери комісій та кількість погашених бюлетенів:142433 – 1684 бюлетені, 414220 – 861 погасили, 654 бюлетені залишилось, а також 142401 – 1456 бюлетенів".

Спостерігач ОПОРИ особисто відвідав дві дільниці з відповідного переліку - №142433 та №142420. На дільниці №142433 голова комісії повідомила, що ці бюлетені комісія отримала о пів на третю ночі, а члени комісії погасили бюлетені через перевтому.

Голова виборчої дільниці №142420 також підтвердила, що погашення бюлетенів сталося ненавмисно. Вона відзначила, що на цій дільниці зазвичай спостерігається низька активність виборців, тому сподівається, що бюлетенів, які залишилися, вистачить для голосування.

Нагадаємо, поліція перевіряє факти підробки бюлетенів у Донецькій області.

Маріуполь Донецька область бюлетень ТВК порушення
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