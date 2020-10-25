На одном из избирательных участков Днепра бюллетени хранили в кастрюле

На участке нет подходящих сейфов

На участке нет подходящих сейфов

На одном из избирательных участков города Днепр члены участковой избирательной комиссии хранили бюллетени в большой опечатанной кастрюле, поскольку на участке нет нормального сейфа.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местные телеграмм-каналы Днепра.

Как рассказала председатель этой участковой избирательной комиссии Людмила Волнянская, сейф, который есть на участке – очень мал, а потому бюллетени туда просто не помещаются. Нового сейфа комиссии не досталось, поэтому, чтобы выйти из ситуации, на участке используют большую кастрюлю.

Кастрюли не горят, следовательно, требования к хранению бюллетеней соблюдены", - комментируют ситуацию пользователи соцсетей.

Напомним, в Мариуполе ошибочно погасили свыше 4 тысяч бюллетеней для голосования за мэра.