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25 октября 2020, 19:19 3

На одном из избирательных участков Днепра бюллетени хранили в кастрюле

25 октября 2020, 19:19 3
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На участке нет подходящих сейфов
На участке нет подходящих сейфов
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На одном из избирательных участков города Днепр члены участковой избирательной комиссии хранили бюллетени в большой опечатанной кастрюле, поскольку на участке нет нормального сейфа.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местные телеграмм-каналы Днепра.

Как рассказала председатель этой участковой избирательной комиссии Людмила Волнянская, сейф, который есть на участке – очень мал, а потому бюллетени туда просто не помещаются. Нового сейфа комиссии не досталось, поэтому, чтобы выйти из ситуации, на участке используют большую кастрюлю.

Кастрюли не горят, следовательно, требования к хранению бюллетеней соблюдены", - комментируют ситуацию пользователи соцсетей.

Напомним, в Мариуполе ошибочно погасили свыше 4 тысяч бюллетеней для голосования за мэра.

Днепр ТИК бюллетень нарушение документ
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