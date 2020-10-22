На Кіровоградщині більше 200 чоловік незаконно змінили виборчу адресу

Місцевий житель подав заяви нібито від зазначених осіб, без їх особистої участі

Місцевий житель подав заяви нібито від зазначених осіб, без їх особистої участі

Фото: з відкритих джерел

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю області за фактом перереєстрації 200 мешканців області за іншою виборчою адресою.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Підозру чоловіку оголосили за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання у роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, місцевий житель всупереч вимогам закону надав Державному реєстру виборців неправдиві відомості про зміну виборчої адреси кропивничан, змінивши адреси голосування останніх.

Підозрюваний подав заяви нібито від зазначених осіб, без їх особистої участі і з зазначенням неправдивих відомостей про нове місце проживання.

Наразі вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що Нацполіція у трьох областях викрила схему штучного збільшення кількості виборців.