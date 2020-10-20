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20 октября 2020, 17:49 2

В Кривом Роге разоблачили межрегиональную ОПГ торговцев оружием

20 октября 2020, 17:49 2
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Члены банды также принимали участие в сепаратистском сообществе, которое курируют из России
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией уличила в Кривом Роге организаторов межрегиональной группировки, которая сбывала оружие и боеприпасы.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По предварительной версии следствия, организаторы группы, двое местных жителей, занимались приведением в боевое состояние стартовых пистолетов, которые получали оптовыми партиями от своих сообщников из разных регионов страны, в том числе из Харькова.

Для переработки и хранения средств поражения фигуранты использовали собственные помещения и гараж, где была оборудована мастерская по "модернизации" оружия.

Готовую продукцию злоумышленники реализовывали в закрытых интернет-группах и на специализированных сайтах.

Во время проведения следственно-оперативных действий по местам жительства и в подсобных помещениях злоумышленников правоохранители изъяли 50 единиц оружия, большое количество боевых патронов и запасных частей к оружию, гранаты, глушители, специальное оборудование и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Также у организаторов группы выявлены документальные материалы относительно их участия в деятельности так называемого "Собрания коренных народов земли русской "Вече Руси", которое пропагандирует сепаратистские идеи в ущерб территориальной целостности Украины. По оперативной информации, иностранные кураторы организации могли использовать "втемную" представителей ячейки для проведения экстремистских акций во время выборов в органы местного самоуправления.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, фигурантам сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос относительно избрания им меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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