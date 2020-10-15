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15 октября 2020, 22:20 3

На Криворожском железорудном комбинате закончился подземный протест

15 октября 2020, 22:20 3
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Все горняки поднялись на поверхность
Все горняки поднялись на поверхность
Фото: Facebook
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15 октября переговоры между руководством предприятия и представителями бастующих шахтёров окончились успешно. Стороны подписали соответствующий договор и прекратили протест.

Об этом заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Друзья, переговоры между протестующими и администрацией КЖРК закончились положительно - Соглашение подписано! Подробнее - потом, когда шахтеры выедут на поверхность...", - написал Михаил Волынец.

Как стало известно местным СМИ Кривого Рога, стороны договорились о непреследовании митингующих. С 1 октября им повысят зарплаты на 10%. Протестующим шахтёрам выплатят деньги за все дни, проведённые в забое. Начисления проведут профсоюзы. До понедельника тем, кто выйдет из забоя сегодня, сделают выходной.

Друзі, перемовини між протестувальниками та адміністрацією КЗРК закінчилися позитивно – УГОДУ ПІДПИСАНО! Детальніше...

Опубліковано Михайло Волинець Четвер, 15 жовтня 2020 р.

Напомним, 3 сентября почти 400 горняков Днепропетровщины объявили подземный протест. Он продолжался 43 дня.

шахтеры протесты шахта Днепропетровская область Кривой Рог
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