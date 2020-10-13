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13 жовтня 2020, 13:39 3

Протест шахтарів у Кривому Розі: під землею залишається 21 гірник

13 жовтня 2020, 13:39 3
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Вони перебувають під землею вже 41 добу
Вони перебувають під землею вже 41 добу
Фото: Facebook
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Голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець повідомив, що на шахті "Жовтнева" Криворізького залізорудного комбінату вже понад 40 діб на знак протесту проти низької оплати роботи та небезпечних умов праці під землею перебуває 21 гірник.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Шахта "Жовтнева". Ситуація стабільно критична. 21 гірник залишається під землею на знак протесту проти низької оплати роботи та при цьому безпрецедентно небезпечних умов праці. 41 доба у підземеллі”, - написав Волинець.

Він зазначив, що центральна влада "мовчить, спостерігає".

Раніше повідомлялось, що залізничники Кривбасу почали "італійський страйк" на підтримку гірників.

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