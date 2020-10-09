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На презентації "Пропозиції" в Новомосковську трапилася масова бійка
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09 жовтня 2020, 17:35 19

На презентації "Пропозиції" в Новомосковську трапилася масова бійка

09 жовтня 2020, 17:35 19
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Поліцейському із СОГ надірвали вухо і відібрали камеру для фіксації порушень
Поліцейському із СОГ надірвали вухо і відібрали камеру для фіксації порушень
Фото: Дніпро оперативний
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У Новомосковську на міській площі, під час презентації команди партії "Пропозиція", група молодих людей, намагаючись зірвати захід, атакувала присутніх. Поліція намагалася їх стримувати.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на канал Pavlovsky News і сторінку мера Дніпра Бориса Філатова в Facebook.

Тільки що на презентації команди "Пропозиції" в Новомосковську банда Наріка, яка приїхала на двох автобусах, влаштувала масову бійку.

Поліцейському із СОГ надірвали вухо і відібрали камеру для фіксації порушень.

Порушено кримінальну справу", - написав Філатов.

Згаданий в пості Філатова Нарік, якого мер звинувачує в організації бійки, також відомий як Олександр Налекрешвили (Петровський). Його раніше пов'язували з Порошенком, а зараз - з Коломойським.

Нагадаємо, вчора в Чечелівському районі Дніпра на зустрічі з виборцями міського голову Дніпра Бориса Філатова облили нашатирним спиртом.

бійка Дніпропетровська область Борис Філатов Пропозиція Новомосковськ
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