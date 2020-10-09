На презентації "Пропозиції" в Новомосковську трапилася масова бійка

Поліцейському із СОГ надірвали вухо і відібрали камеру для фіксації порушень

Поліцейському із СОГ надірвали вухо і відібрали камеру для фіксації порушень

Фото: Дніпро оперативний

У Новомосковську на міській площі, під час презентації команди партії "Пропозиція", група молодих людей, намагаючись зірвати захід, атакувала присутніх. Поліція намагалася їх стримувати.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на канал Pavlovsky News і сторінку мера Дніпра Бориса Філатова в Facebook.

Тільки що на презентації команди "Пропозиції" в Новомосковську банда Наріка, яка приїхала на двох автобусах, влаштувала масову бійку. Поліцейському із СОГ надірвали вухо і відібрали камеру для фіксації порушень. Порушено кримінальну справу", - написав Філатов.

Згаданий в пості Філатова Нарік, якого мер звинувачує в організації бійки, також відомий як Олександр Налекрешвили (Петровський). Його раніше пов'язували з Порошенком, а зараз - з Коломойським.

Нагадаємо, вчора в Чечелівському районі Дніпра на зустрічі з виборцями міського голову Дніпра Бориса Філатова облили нашатирним спиртом.