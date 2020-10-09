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На презентации "Пропозиции" в Новомосковске произошла массовая драка
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09 октября 2020, 17:35 20

На презентации "Пропозиции" в Новомосковске произошла массовая драка

09 октября 2020, 17:35 20
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Полицейскому из СОГ надорвали ухо и отняли камеру для фиксации нарушений
Полицейскому из СОГ надорвали ухо и отняли камеру для фиксации нарушений
Фото: Днепр оперативный
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В Новомосковске на городской площади, во время презентации команды партии "Пропозиция", группа молодых людей, пытаясь сорвать мероприятие, атаковала присутствующих. Полиция пыталась их сдерживать.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на канал Pavlovsky News и страницу мэра Днепра Бориса Филатова в Facebook.

Только что на презентации команды "Пропозиции" в Новомосковске банда Нарика, приехавшая на двух автобусах, устроила массовую драку.

Полицейскому из СОГ надорвали ухо и отняли камеру для фиксации нарушений.

Возбуждёно уголовное дело", - написал Филатов.

Упомянутый в посте Филатова Нарик, которого мэр обвиняет в организации драки, также известен как Александр Налекрешвили (Петровский). Его раньше связывали с Порошенко, а сейчас - с Коломойским.

Напомним, вчера в Чечелевском районе Днепра на встрече с избирателями городского главу Днепра Бориса Филатова облили нашатырным спиртом.

драка Днепропетровская область Борис Филатов Пропозиция Новомосковск
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