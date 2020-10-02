На Черкащині затримали злочинну групу вимагачів грошей з підприємців

Їх щомісячний дохід від злочинної діяльності становив понад 150 тисяч гривень

Їх щомісячний дохід від злочинної діяльності становив понад 150 тисяч гривень

Фото: Нацполіція

В Черкасах правоохоронці викрили злочинну діяльність групи вимагачів. Дії фігурантів справи координував 67-річний так званий "кримінальний авторитет", який безпосередньо розподіляв кошти між вимагачами та контролював "дисципліну" в середині злочинної групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Починаючи з середини 90-х років представники злочинної групи на регулярній основі здійснювали свою протиправну діяльність з вимагання коштів у підприємців та громадян обласного центру", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали членів злочинної групи під час одержання грошей у якості щоденних поборів з підприємців ринку за неперешкоджання їхній діяльності. У деяких ситуаціях фігуранти справи для переконливості своєї позиції застосовували до потерпілих фізичний та психологічний вплив, пошкоджували особисте майно.



Безпосередньому лідеру організованої злочинної групи та двом її членам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.2 ст.189 (вимагання). Двох фігурантів затримано за ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що на Київщині викрили корупційну схему в управлінні Держпродспоживслужби.