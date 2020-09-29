Горняки еще одной шахты КЖРК поднялись на поверхность

Под землей остались 24 шахтера

Под землей остались 24 шахтера

Фото: Михаил Волынец Facebook

Горняки шахты «Батькивщина» Криворожского железорудного комбината, где продолжалась забастовка, поднялись на поверхность без подписания меморандума.

Об этом глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Только с Кривого Рога сообщили, что протестующие шахты "Родина" в полном составе поднялись на поверхность. Горняки сдали лампы, семьи встречают их возле шахты", - написал Волынец.

По его словам, меморандум участники протеста не подписали.

В то же время 24 горняки шахты "Октябрьская" остаются под землей продолжают протест.

Только из Кривого Рога сообщили, что протестующие шахты "Родина" в полном составе поднялись на поверхность. Горняки... Опубликовано Михаил Волынец Вторник, 29 сентября 2020 года.

Напомним, железнодорожники Кривбасса начали "итальянскую забастовку" в поддержку горняков.