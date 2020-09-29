Горняки еще одной шахты КЖРК поднялись на поверхность
Горняки шахты «Батькивщина» Криворожского железорудного комбината, где продолжалась забастовка, поднялись на поверхность без подписания меморандума.
Об этом глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
Только с Кривого Рога сообщили, что протестующие шахты "Родина" в полном составе поднялись на поверхность. Горняки сдали лампы, семьи встречают их возле шахты", - написал Волынец.
По его словам, меморандум участники протеста не подписали.
В то же время 24 горняки шахты "Октябрьская" остаются под землей продолжают протест.
Только из Кривого Рога сообщили, что протестующие шахты "Родина" в полном составе поднялись на поверхность. Горняки...Опубликовано Михаил Волынец Вторник, 29 сентября 2020 года.
Напомним, железнодорожники Кривбасса начали "итальянскую забастовку" в поддержку горняков.