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29 сентября 2020, 21:48 3

Горняки еще одной шахты КЖРК поднялись на поверхность

29 сентября 2020, 21:48 3
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Под землей остались 24 шахтера
Под землей остались 24 шахтера
Фото: Михаил Волынец Facebook
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Горняки шахты «Батькивщина» Криворожского железорудного комбината, где продолжалась забастовка, поднялись на поверхность без подписания меморандума.

Об этом глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Только с Кривого Рога сообщили, что протестующие шахты "Родина" в полном составе поднялись на поверхность. Горняки сдали лампы, семьи встречают их возле шахты", - написал Волынец.

По его словам, меморандум участники протеста не подписали.

В то же время 24 горняки шахты "Октябрьская" остаются под землей продолжают протест.

Только из Кривого Рога сообщили, что протестующие шахты "Родина" в полном составе поднялись на поверхность. Горняки...

Опубликовано Михаил Волынец Вторник, 29 сентября 2020 года.

Напомним, железнодорожники Кривбасса начали "итальянскую забастовку" в поддержку горняков.

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