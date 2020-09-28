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28 вересня 2020, 18:39 2

В Україні зросли борги по зарплаті

28 вересня 2020, 18:39 2
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У лідерах за заборгованостю – Київ, Сумська, Дніпропетровська, Донецька та Харківська області
У лідерах за заборгованостю – Київ, Сумська, Дніпропетровська, Донецька та Харківська області
Фото: Дзеркало тижня
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На 1 вересня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати склала 3421,4 млн грн, або 100,6% порівняно з 1 серпня.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, інформує RegioNews.

У першу п'ятірку боржників увійшли наступні регіони:

Донецька область – 722,641 млн грн

Харківська область – 546,165 млн грн

Дніпропетровська область – 460,687 млн грн

Сумська область – 344,744 млн грн

Київ – 335,335 млн грн.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що Кабмін планує підняти зарплати держслужбовцям.

борги зарплати Київ Донецька область Харківська область Сумська область Дніпропетровська область
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