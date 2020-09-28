В Україні зросли борги по зарплаті
У лідерах за заборгованостю – Київ, Сумська, Дніпропетровська, Донецька та Харківська області
У лідерах за заборгованостю – Київ, Сумська, Дніпропетровська, Донецька та Харківська області
На 1 вересня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати склала 3421,4 млн грн, або 100,6% порівняно з 1 серпня.
Про це свідчать дані Державної служби статистики, інформує RegioNews.
У першу п'ятірку боржників увійшли наступні регіони:
Донецька область – 722,641 млн грн
Харківська область – 546,165 млн грн
Дніпропетровська область – 460,687 млн грн
Сумська область – 344,744 млн грн
Київ – 335,335 млн грн.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що Кабмін планує підняти зарплати держслужбовцям.
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