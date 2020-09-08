Почти 400 горняков Днепропетровщины объявили подземный протест

Они требуют улучшения условий труда и увеличения зарплат

Они требуют улучшения условий труда и увеличения зарплат

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В Днепропетровской области 393 горняка шахты "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" остались под землей и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает RegioNews.

Протестуют 90 горняков шахты "Гвардейская", 60 горняков шахты "Терновская", 214 горняков шахты "Батькивщина" и 29 горняков шахты "Октябрьская". Последние требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда уже шестые сутки", - говорится в сообщении.

Волынец добавил, что готовность поддержать коллег подземными и наземными митингами выражают и с других предприятий Кривого Рога.

По его словам, администрация шахты "Терновская" утром не пустила первую смену, которая хотела присоединиться к протесту. Теперь работники устроили акцию на площади возле админздания Криворожского комбината.

Ранее сообщалось, что на Червоноградщине Львовской области продолжается забастовка на шахте "Надежда". Шахтеры требуют выплатить задолженную еще с марта заработную плату.