09:49  08 сентября
В Украине за время пандемии коронавирусом заболели уже 140 тысяч человек
11:22  08 сентября
Мэр Ивано-Франковска опроверг информацию о переполнении больниц больными COVID-19
08:16  08 сентября
Сутки в ООС: боевики осуществили единичные провокации
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2020, 10:49 5

Почти 400 горняков Днепропетровщины объявили подземный протест

08 сентября 2020, 10:49 5
Читайте також українською мовою
Они требуют улучшения условий труда и увеличения зарплат
Они требуют улучшения условий труда и увеличения зарплат
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Днепропетровской области 393 горняка шахты "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" остались под землей и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает RegioNews.

Протестуют 90 горняков шахты "Гвардейская", 60 горняков шахты "Терновская", 214 горняков шахты "Батькивщина" и 29 горняков шахты "Октябрьская". Последние требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда уже шестые сутки", - говорится в сообщении.

Волынец добавил, что готовность поддержать коллег подземными и наземными митингами выражают и с других предприятий Кривого Рога.

По его словам, администрация шахты "Терновская" утром не пустила первую смену, которая хотела присоединиться к протесту. Теперь работники устроили акцию на площади возле админздания Криворожского комбината.

Ранее сообщалось, что на Червоноградщине Львовской области продолжается забастовка на шахте "Надежда". Шахтеры требуют выплатить задолженную еще с марта заработную плату.

шахтеры протест зарплаты шахта Днепр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Агрохимик" против "бандита". Как в Черкассах "зеленый" кандидат попытается сбить мэра Бондаренко
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Полтавщине
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »