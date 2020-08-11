У Дніпровській міськраді розгорається скандал через "Дніпровський референдум"

У відповідь на розвішані депутатами від "ОПЗЖ" білборди із закликами до "Дніпровському референдуму", "Євросолідарність" вивісила плакати "Референдум – це сепаратизм"

У відповідь на розвішані депутатами від "ОПЗЖ" білборди із закликами до "Дніпровському референдуму", "Євросолідарність" вивісила плакати "Референдум – це сепаратизм"

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Депутати міської ради Дніпра від партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) розмістили у соцмережі пости, в яких визначили своє ставлення до білбордів партії "Європейська солідарність" зі слоганом "Референдум – це сепаратизм".

Про це пише Regionews з посиланням на Новини Дніпра.

Так, депутат міської ради від "ОПЗЖ" Олена Степанян зазначила, що референдуми – це демократична норма, яку використовують 133 країни в світі.

Конституція Швейцарії c 2000 року допускає два види референдумів – Обов'язковий і Факультативний. Україна 2020 рік – референдум це сепаратизм. Але про що це я... Ми ж не прагнемо в Європу", – написала Степанян на своїй сторінці в Facebook.

Її колега Назарій Постольник нагадав політичним опонентам, що референдум – це стаття 38 Конституції України. І зауважив, що деякі політики "ведуть себе як їм заманеться":

Конституція – основний закон держави, особливий нормативний правовий акт, який має вищу юридичну силу. "ЄС" – Конституція України? Стаття 38? Не – не чули! Ведемо себе, як нам заманеться", - написав депутат.



Нагадаємо, що 24 липня в Дніпрі з'явилися рекламні білборди депутата та голови фракції "ОПЗЖ" Дніпровського міської ради Сергія Нікітіна з написом: "Місту потрібен дніпровський референдум". Депутати інших фракцій заговорили про перевірку законності подібних заяв.

Пізніше у відповідь на ініціативу ОПЗЖ "Дніпровський референдум" однопартійці Порошенко розмістили по місту свої білборди з написом "Референдум – це сепаратизм".