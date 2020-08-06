Шарій розповів, чому розпустив осередок своєї партії в Дніпрі

За словами блогера, осередок "віджав" голова Дніпропетровської міськради Святослав Олійник

За словами блогера, осередок "віджав" голова Дніпропетровської міськради Святослав Олійник

Фото: Facebook

Анатолій Шарій вважає, що членів його партії «перекупили» голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник і впливовий місцевий бізнесмен Олександр Петровський.

Про це сам Анатолій Шарій розповів у своєму Telegram-каналі, пише Regionews.

За словами Шарія, голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник заручився підтримкою "авторитетного" бізнесмена і мецената Олександра Петровського. За допомогою грошей і зв'язків, їм вдалося взяти під контроль осередок партії Шарія в Дніпрі.

Олійнику в області допомагає Петровський (Нарік). За збігом обставин, дуже близький друг керівника Партії Шарія Олександра Шишка виявився якийсь Еміль, права руці Наріка. Через Еміля порішали з Шишко і посадили його на зарплату 3000$, повністю віддавши під керівництво Олійника. Нарік платив йому тільки зарплату і все, всім процесом щодо Партії Шарія в Дніпрі займався Олійник", — значиться в телеграм-каналі Шарія.

У "віджату" партію Шарія Олійник і Петровський вклали чималі гроші, а потенційним кандидатам вже встигли розпродати місця. Як про це дізнався Шарій, невідомо, але в кінці-кінців він заявив про закриття своєї партії в Дніпрі.

Шарій стверджує, що розуміючи всю жалюгідність ситуації, Святослав Олійник спробував домовитися з Шарієм через скандального "Слугу Народу" Максима Бужанського. У свою чергу Бужанський заявив, — колишніх відносин з Шарієм у нього вже немає, а налаштувати блогера на "ділову" розмову — не вийде.

Сам Святослав Олійник, а також нардеп Максим Бужанський ситуацію не коментують.

Нагадаємо, 28 липня Анатолій Шарій розпустив представництво своєї партії в Дніпрі, назвавши причиною продажність керівників осередку.