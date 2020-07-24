У Дніпрі з`явилися білборди депутата від "ОПЗЖ" із закликом до дніпровського референдуму
У Дніпрі з’явилися рекламні білборди депутата та голови фракції «ОПЗЖ» Дніпровської міської ради Сергія Нікітіна із написом: «Місту потрібен дніпровський референдум».
Фото білборда оприлюднила позафракційна депутатка Дніпровської міськради Анастасія Староскольцева, пише RegioNews з посиланням на "ЧЕСНО".
Зазначається, що на сесії міськради голова фракції "Євросолідарність" Каміль Примаков звернувся до начальника СБУ Дніпропетровської області з проханням пояснити, наскільки заяви з білбордів про проведення "дніпровського референдуму" є законними. Також він звернувся до фракції "ОПЗЖ".
Я хотів би звернутися до фракції "Опозиційна платформа — За життя", щоб там пояснили позицію своїх бордів щодо "дніпровського референдуму". Я хотів би нагадати всім, що Дніпро було форпостом, який зупинив "російську весну". Будь-які кроки, щоб розхитати ситуацію, оголосити будь-які референдуми, будуть жорстко зупинятися", — сказав депутат на засіданні міськради.
Секретар міськради повідомив, що апарат оформить цю заяву відповідним зверненням.
Згодом свою рекламу прокоментував і сам депутат від "ОПЗЖ" Нікітін:
Ні в якому разі ми не закликаємо до розколу міста і України. Ця акція не для стабілізації. Ми хочемо, щоб влада чула людей, які живуть у місті".
Нагадаємо, Нардепи звернулися до керівника СБУ з вимогою відкрити справу на колегу з "ОПЗЖ" Олега Волошина.
Раніше під Радою в депутата від ОПЗЖ Волошина кинули яйце з зеленкою.