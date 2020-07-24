ДП "Дніпропетровський облавтодор" хотіли штучно довести до банкрутства

Керівництво підприємства планувало незаконно заволодіти його майном

Керівництво підприємства планувало незаконно заволодіти його майном

СБУ задокументувала та блокувала протиправний механізм штучного доведення до банкрутства об’єкта критичної інфраструктури – державного підприємства «Дніпропетровський облавтодор», який входить у структуру АТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що у грудні 2019 році за вказівкою керівництва держпідприємства у бухгалтерському обліку було сформовано кредиторську заборгованість перед підконтрольною фірмою у розмірі майже 600 тисяч грн. Роботи за цим "контрактом" фактично не виконувалися.

На підставі цієї штучно створеної заборгованості комерсанти ініціювали відкриття провадження про банкрутство ДП "Дніпропетровський облавтодор".

Метою групи осіб, що за версією слідства діяли за попередньою змовою, було заволодіння через підконтрольні комерційні структури виробничими базами, майновими комплексами, обладнанням, технікою держпідприємства. Це обладнання використовувалося для експлуатаційного утримання доріг державного значення.

Правоохоронці провели обшуки у Дніпрі в офісних і виробничих приміщеннях, за місцями проживання фігурантів. За результатами слідчих дій вилучено документи фіктивної фінансово-господарської діяльності залучених до оборудки підприємств та іншу доказову базу.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії.

Нагадаємо, учора, 23 липня СБУ провело обшуки в Дніпропетровскому облавтодорі.