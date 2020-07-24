В Днепре появились билборды депутата от "ОПЗЖ" с призывом к днепровскому референдуму

Другие местные депутаты просят СБУ проверить законность таких призывов

Другие местные депутаты просят СБУ проверить законность таких призывов

Фото: Анастасия Староскольцева Facebook

В Днепре появились рекламные билборды депутата и председателя фракции «ОПЗЖ» Днепровского городского совета Сергея Никитина с надписью: «Городу нужен днепровский референдум».

Фото билборда обнародовала внефракционная депутат Днепровского горсовета Анастасия Староскольцева, пишет RegioNews со ссылкой на "ЧЕСТНО".

Отмечается, что на сессии горсовета председатель фракции "Евросолидарность" Камиль Примаков обратился к начальнику СБУ Днепропетровской области с просьбой объяснить, насколько заявления с билбордов о проведении "днепровского референдума" являются законными. Также он обратился к фракции "ОПЗЖ".

Я хотел бы обратиться к фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", чтобы там объяснили позицию своих бордов относительно "днепровского референдума". Я хотел бы напомнить всем, что Днепр был форпостом, который остановил "русскую весну". Любые шаги, чтобы расшатать ситуацию, объявить любые референдумы, будут жестко останавливаться", — сказал депутат на заседании горсовета.

Секретарь горсовета сообщил, что аппарат оформит это заявление соответствующим обращением.

Впоследствии свою рекламу прокомментировал и сам депутат от "ОПЗЖ" Никитин:

Ни в коем случае мы не призываем к расколу города и Украины. Эта акция не для стабилизации. Мы хотим, чтобы власть слышала людей, которые живут в городе".

Напомним, Нардепы обратились к руководителю СБУ с требованием открыть дело на коллегу из "ОПЗЖ" Олега Волошина.

Ранее пид Советом в депутата от ОПЗЖ Волошина бросили яйцо с зеленкой.