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24 июля 2020, 15:55 1

ГП "Днепропетровский облавтодор" хотели искусственно довести до банкротства

24 июля 2020, 15:55 1
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СБУ задокументировала и блокировала противоправный механизм искусственного доведения до банкротства объекта критической инфраструктуры – государственного предприятия «Днепропетровский облавтодор», который входит в структуру АО «ГАК «Автомобильные дороги Украины».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в декабре 2019 году по указанию руководства госпредприятия в бухгалтерском учете было сформировано кредиторскую задолженность перед подконтрольной фирмой в размере почти 600 тысяч грн. Работы по этому "контракту" фактически не выполнялись.

На основании этой искусственно созданной задолженности коммерсанты инициировали открытие производства о банкротстве ГП "Днепропетровский облавтодор".

Целью группы лиц, по версии следствия действовавших по предварительному сговору, было завладение через подконтрольные коммерческие структуры производственными базами, имущественными комплексами, оборудованием, техникой госпредприятия. Это оборудование использовалось для эксплуатационного содержания дорог государственного значения.

Правоохранители провели обыски в Днепре в офисных и производственных помещениях, по местам проживания фигурантов. По результатам следственных действий изъяты документы фиктивной финансово-хозяйственной деятельности вовлеченных в сделки предприятий и иную доказательную базу.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.

Напомним, вчера, 23 июля СБУ провело обыски в Днепропетровском облавтодоре.

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