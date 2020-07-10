Соцпрацівників Дніпра одягнуть у форму з візерунком, подібним до емблеми "Пропозиції"

Вартість нового одягу – півтора мільйона гривень

Вартість нового одягу – півтора мільйона гривень

Для працівників Дніпровського міського центру соціального обслуговування замовили корпоративний одяг та сумки з візерунком, який подібний до емблеми політичної партії «Пропозиція».

Про проєкти нового корпоративного одягу для працівників центру соціального обслуговування повідомили на сайті міськради Дніпра, пише Regionews.

550 соціальних працівників, що обслуговують підопічних безпосередньо вдома, отримають куртки-трансформери, футболки, рюкзаки та сумки", — йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, працювати над дизайном нової форми почали ще навесні. Закупівлі на корпоративний одяг для соціальних працівників оголосили 29 травня. Відповідно до них, центр має отримати 350 рюкзаків, 200 сумок, 550 курток та 1100 футболок зі спеціальним брендуванням — емблемою центру та стрічкою-візерунком.

Як зазначили журналісти телеканалу D1, візерунки на корпоративному одязі дуже схожі на брендування політсили "Пропозиція" — так званої "партії мерів". Одним із лідерів цієї партії є міський голова Дніпра Борис Філатов.

Загалом на обновки витратять майже півтора мільйона гривень. Так, за сумки та рюкзаки заплатять майже 370 тисяч гривень. Переможцем обрали місцеву компанію "Астор ЛТД-2008", власницею якої є Ольга Павловська — дружина колишнього заступника міністра оборони. Повідомлення про намір укласти договір з фірмою опублікували на ProZorro 8 липня.

Нові футболки та куртки коштуватимуть понад один мільйон гривень. Переможцем обрали сумську компанію "Атлетік-Юніон", яка запропонувала найвищу цінову пропозицію. Її обидва конкуренти — "УМТК Трейд" та "Профімед-Груп" — пропонували послуги на, відповідно, 300 й 150 тисяч гривень дешевше.

Нагадаємо, 8 липня один із заступників Бориса Філатова заявив про участь у виборах.